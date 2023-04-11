В воскресенье и понедельник отделения будут работать без сокращений.

В пасхальные дни украинская логистическая компания "Новая почта" будет работать по обычному графику. Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-релизе компании.

"В воскресенье 16 апреля и в понедельник 17 апреля отделения "Новой почты" будут работать по своему обычному графику, без сокращений. Адресный забор, курьерская доставка на адрес и в почтоматы также будут работать без изменений, по обычному графику", - говорится в сообщении.

Найти ближайшее отделение и узнать график его работы можно по этой ссылке https://novaposhta.ua/office/address.

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Новая Почта - что известно

Как сообщал УНИАН, 15 февраля "Новая почта" запустила новую услугу упаковки для почтоматов.

28 марта "Новая почта" сообщила, что запускает новый сервис - покупатели смогут бесплатно вернуть продавцу товар, который не подошел, в течение 14 дней после получения посылки.

30 марта "Новая почта" запустила услугу адресного забора посылок в Польше - отныне клиенты могут вызвать курьера на любой польский адрес, чтобы отправить документы или посылки до 30 кг в Украину.

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