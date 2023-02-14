На данный момент невозможно забрать посылки, а также не работает сайт и приложение.

Масштабный сбой произошел в работе "Новой почты". Украинцы не могут ни получить, ни отправить свои посылки.

"Система не работает, масштабный сбой по всей Украине. Что произошло и надолго ли это, мы не знаем", - говорится в сообщении, которое появилось в СМИ.

При этом наблюдаются проблемы в работе мобильного приложения "Новой почты". При попытке открыть вкладку "Мои посылки" появляется сообщение: "Извините, Ваш запрос не удалось обработать. Попробуйте еще раз".

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При этом ситуация не меняется даже при повторных заходах в приложение.

Кроме того, не работает и сайт "Новой почты". При попытке зайти на ресурс появляется следующие сообщение: "Внутренняя ошибка сервера".

В свою очередь представители компани в Facebook заверили встревоженных клиентов, что специалисты уже работают над решением возникшей проблемы.

"Сейчас зафиксирован системный сбой, наши специалисты уже работают над устранением проблемы. Просим немного терпения", - говорится в одном из сообщений.

Новая почта - что известно

Почтовый сервис быстро стал популярным в Украине благодаря быстроте доставки в любой регион нашей страны. "Новая почта" продолжила свою работу даже во время военного положения в Украине, а отделения, которые находились на временно оккупированных территориях, быстро восстанавливали своб работу после деоккупации.

Кроме того, "Новая почта" стала открывать свои отделения и в странах Европы, куда миллионы украинцев уехали, чтобы укрыться от войны.

Так, 10 января "Новая почта" открыла в Варшаве первое грузовое отделение Nova Post, которое принимает не только посылки и документы, но и отправления до 1 тыс. кг. Еще одно отделение компания откроет в Литве.

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