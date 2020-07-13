«Нейлоновая» выставка Nude: в Харьковской муниципальной галерее выключили свет

В течение июля Харьковская муниципальная галерея погрузится в сумерки, потому что в новой выставке каждую работу подсветят изнутри, что создает эффект «рентгеновского» зрения у зрителя. Так устроен проект Nude львовской художницы Василины Буряник, который открылся 10 июля. Собственное видение беззащитности и уязвимости человеческого тела и природы автор воплотила в любимом материале — нейлоне, который сравнивает с кожей. С помощью света Василиса Буряник пытается сделать плоское изображение трехмерным, создает многослойные панно, которые зритель может лицезреть насквозь, словно витражи.

Директор галереи Татьяна Тумасян отмечает, что работа с текстилем — уникальная и необычная техника для Харькова, художникам которого более характерны использование фотографии и графический дизайн.

Экология — важнейшая тема в творчестве Василисы Буряник. Так, осенью 2019 года на Второй Биеннале молодого искусства, которая проходила в Харькове, автор показала серию инсталляций «Фрагменты организмов». В ней исчезающие животные из Красной книги были представлены как экспонаты природоведческого музея, фрагменты ранее живых существ в формалине, судьба которых отдана на усмотрение зрителя. Благодаря этим объектам художница пытается предостеречь человека от последствий в будущем, где на бурого медведя или пятнистую саламандру можно будет посмотреть исключительно в музее. В новой серии Nude она развивает эту мысль: человек является частью природы, так же беззащитен перед ней, считает Василина Буряник. «Посмотрите на сегодняшнюю пандемию — мы ничего не можем противопоставить существу, которое в миллиарды раз меньше нас», — говорит художница.

В Nude автор сопоставляет схему биологического строения кожи или отдельных органов со схемами строения земной коры. Художница проводит параллель между подземными водами и сосудистой сеткой, сопоставляет нервные окончания с корневищами растений.

На каждое панно художница тратила несколько недель, и большинство полотен из представленной серии автор создала во время карантина.

Экологическая тематика работ привлекла харьковчанина Евгения Оберемко, который уже во второй раз поддерживает творчество львовского автора и обещает поддерживать ее в будущем.

«Эти месяцы самоизоляции всего человечества показали нам наш тесную взаимосвязь с природой, — уверен Евгений Оберемок, партнер выставки Nude. — Стоило людям остаться в домах на некоторое время, и в города пришли животные, которых там уже давно не видели, а над китайскими или индийскими городами впервые за десятилетия развеялся смог. В то же время сегодня мы, пытаясь уберечься от вируса, производим еще больше мусора: ежемесячно более 120 миллиардов одноразовых масок и более чем 60 миллиардов перчаток попадает на свалки Украины и мира».

Когда люди начинают задумываться над своим будущим, над тем, как по-новому устроить жизнь на планете, самое время напомнить об экологии и взаимное влияние человека и природы, уверен харьковчанин, бывший глава Государственной экологической инспекции в Харьковской области. «И искусство может рассказать об этом самым ярким образом», — добавляет Евгений Оберемок.

Татьяна Тумасян очень довольна тем, что городская галерея стала местом презентации нового проекта художницы, которая работает в непривычной для Харькова технике: «Это и коллажирование, и работа с текстилем. Она работает на грани, собственно, текстиля и графического дизайна. Современное искусство дает художникам неограниченное поле для экспериментов. Радостно, что имеем возможность показать зрителям редкую технику Василисы». Впервые харьковчане могли увидеть фирменный стиль художницы в 2017 году, когда работа Василиса Буряник принимала участие в кураторском проекте Олеся Томаха «Aspiration / Придих» в той же Муниципальной галерее. В общем, за творчеством художницы в галерее следят с 2013 года, а наглядно познакомились во время прошлогодней Биеннале, оргкомитет которой возглавляла Татьяна Тумасян.

Выставку можно увидеть до 29 июля в Харьковской муниципальной галерее (ул. Чернышевская, 15) каждый день кроме воскресенья с 11:00 до 19:00. Вход свободный.

Выставка Nude в Харькове:

Выставка Nude в Facebook: https://www.facebook.com/events/706862803445701/

Сайт Харьковской муниципальной галереи: https://mgallery.kharkov.ua/

Страница Харьковской муниципальной галереи в Facebook: https://www.facebook.com/municipal.gallery/

Страница Харьковской муниципальной галереи в Instagram: https://www.instagram.com/m__gallery__/

Telegram-канал Харьковской муниципальной галереи: https://t.me/MunicipalGallery

Справка

Василиса Буряник — украинская художница, живет и работает во Львове. Родилась в 1985 году, в 2004 окончила Ужгородский колледж искусств им. А. Эрдели, в 2010 году закончила Львовскую национальную академию искусств (кафедра художественного текстиля).

Первая персональная выставка Василиса Буряник под названием «Жанры» прошла в 2003 году в Ужгороде. С того времени художница приняла участие в 20 выставках и пленэрах. Она — участница Всеукраинской биеннале «Текстилізм-8» (Львов, 2011) и Второй национальной Биеннале молодого искусства (Харьков, 2019).

Первое знакомство харьковского зрителя с автором состоялось в мае 2017 года, когда ее работа «Планктон» принимала участие в кураторском проекте Олеся Томаха «Aspiration / Придих» в Муниципальной галерее.

Василиса — лауреат Всеукраинского конкурса Вторая национальная Биеннале молодого искусства (Харьков, 2019), участница стипендиальной программы «Gaude Polonia» (Варшава, 2013).

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