Рекрутер 21 ОМБр Олег Байдалюк считает временным явление, что граждане возможно еще не готовы защищать страну.

В Украине нет уклонистов, потому что отдельные граждане психологически еще не готовы к защите страны.

Об этом в интервью Суспильному рассказал сержант, рекрутер 21 ОМБр Олег Байдалюк. По его убеждению, для изменения отношения граждан к мобилизации надо объяснять людям, какова ситуация на фронте.

"У нас все показывают в двух крайностях: все хорошо, фронт держим, можете дальше сидеть в ресторанах и кафе, жить своей жизнью, другая крайность - все плохо, фронт сыпется, мы все упустили, вооружения не хватает, людей не хватает. "Измена" и "победа" то, что идет с самого начала. Такого не должно быть. Нужно рассказывать о реальной ситуации, о проблемах. С другой стороны - мы набираем людей, есть желающие. Есть патриоты, люди убеждены, мотивированы. Есть те, кто сомневается, кого мы убеждаем. Это уже работа рекрутинговых центров. Этот процесс запущен. Не все так плохо и не все так ярко. Где-то посередине все должно быть в таком контексте подано", - подчеркнул Байдалюк.

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Он отметил, что каждый кто приобщается к ВСУ, каждый кто является защитником - это герои.

"Не хочу называть издание, журналист которого поехал в Тису, показывал как кто и куда переплывает. И вот это слово "уклонист" звучало там десятки раз. Просто вычеркнуть и забыть это слово: нет у нас уклонистов. У нас есть граждане, которые возможно еще не готовы психологически к защите своей страны. Но это временно. Каждый из них будет убеждаться, после подобных разговоров, что защищать страну он может и готов к этому. Мы выстоим и победим. Иного выбора у нас нет", - отметил Байдалюк.

Также он рассказал о преимуществах службы в его бригаде.

"У нас вакансии, которые, например, не всегда могут предложить отдельные мотопехотные бригады. У нас полноценная механизированная бригада, которая имеет на вооружении танки "Леопарды", имеет CV 90, самоходные артиллерийские установки. Западная и советская техника. Поэтому те, кто имеет опыт работы со старой техникой тоже найдут свое место среди нас. У нас больше разнообразия техники, которую надо обслуживать, которой надо управлять в боевых условиях. Уже батальон БПЛА: нужны дронари и техники. Быт, связь, электричество - это все надо организовывать. Есть даже должность начальник бани", - отметил Байдалюк.

Он уточнил, что должность начальника бани является вакантной.

"Поэтому кто имеет талант и навыки, приглашаем. То есть от командира танка до начальника бани. Мы предлагаем массу вакансий. Наша бригада с самым широким предложением боевых и тыловых должностей. Наш рекрутинговый центр уже работает в Одессе. Мы в приоритете, как думаем, для наших будущих военнослужащих", - добавил Байдалюк.

Также рекрутер рассказал о пути человека от момента обращения и до момента попадания в бригаду.

"Можно позвонить нам по телефону 094 954 64 53 и прийти к нам. Мы выписываем рекомендательное письмо, так называемое "отношение". И с ним человек уже идет в ТЦК. Далее направляют в учебный центр. Обучение проходят все. Его обойти невозможно. Показывает по завершению обучения "отношение" и письмо от нас и отправляется в наше расположение", - отметил он.

Также есть другие возможности присоединиться к бригаде.

"Например, кто уже попал в ТЦК или получил повестку. Звоните нам. Мы посещаем ТЦК по городу. Приходим к человеку туда. Выписываем наше "отношение", там обязательно указывается исходящий номер этого документа. Он никуда не денется. И с этим "отношением" человек может не бояться, что его отправят учиться на штурмовика. Откликайтесь на наши предложения", - сказал Байдалюк.

При этом, по его словам, сейчас система рекрутинга постепенно налаживается. Он отметил важность количества персонала в рекрутинговых центрах.

"Не несколько человек как сейчас. Их должно быть больше, чтобы одновременно охватывать все ТЦК", - отметил Байдалюк.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, в мае офицер юридической службы Черкасского ОТЦК Ярослав Скрипаловский объяснял, что в Украине отсутствует юридическое понятие "уклонист " - это бытовой термин, который применяется к лицам, которые нарушают определенные нормы законодательства, связанные с военным учетом и мобилизационными процессами. Поэтому наказания для "уклонистов" бывают разные в зависимости от конкретной статьи закона, которая была нарушена.

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