'Пусть другие идут воевать. Я не дурак': известная акриса, чей муж воюет в ВСУ, высказалась об уклонистах

Евгения Мякенькая злится, когда мужчины-уклонисты выставляют напоказ свою веселую жизнь.

Актриса Евгения Мякенькая высказалась о мужчинах, которые выставляют напоказ свою веселую жизнь в то время как другие вооют на передовой и защищают Украину от российской агрессии.

В интервью "Обозревателю" Евгения сказала, что неоднократно слышала от мужчин фразу "Пусть другие идут воевать, а я не дурак". Это вызывает у нее лишь раздражение, потому что супруг Евгении сейчас служит в рядах ВСУ.

"Знаете, когда Александр ушел, я как-то по-другому стала смотреть на других мужчин, на их поступки. Особенно когда попала однажды на Крещатик вечером. Сколько здоровых мужиков веселятся по ресторанам – меня прямо это конкретно выбесило. Я не говорю, что все сейчас должны встать и уйти воевать, – нет, речь не об этом. Даже военные говорят, что им нужны люди, для которых это сознательный выбор. Ибо нужно воевать, а не переживать за того, кто морально не готов. Но когда кто-то во время войны ведет себя откровенно пошло – это больно. Люди в окопах сидят, жизнью рискуют. Ради чего? Чтобы ты в ресторане веселился? Не нужно так напоказ", - высказалась Евгения.

Видео дня

Она добавила, что у многих украинцев разбомбили дома, убили родственников, и им точно сейчас не нужно видеть то, как кто-то веселится.

"Ну зачем им такое видеть? Я уже несколько раз слышала: "Пусть другие идут воевать. Я не дурак". А что ты потом будешь рассказывать своим детям? "Сынок, я был уклонистом, дома сидел, боялся выйти"? На кого они должны равняться? Кем вырастут?" - добавила Мякенькая.

Отметим, супруг актрисы Александр Зарубей до большой войны был актером, однако после полномасштабного российского вторжения вступил в ряды ВСУ. Сейчас он находится в Третьей отдельной штурмовой бригаде ВСУ.

Напомним, ранее Евгения Мякенькая рассказала, кем работала в начале войны.

Вас также могут заинтересовать новости: