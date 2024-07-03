По поручению Вербицкого связанные с ним лица приобрели имущества на почти 29 млн гривень.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) во время мониторинга образа жизни выявило признаки коррупционного уголовного правонарушения в действиях бывшего заместителя Генерального прокурора Украины, свидетельствующие о его незаконном обогащении на почти 29 млн гривень.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК. При этом фамилия не называется. Но из ранее опубликованных материалов понятно, что речь идет о Дмитрии Вербицком, который после скандала и начала расследования был уволен с должности заместителя генерального прокурора.

В частности, НАПК установило, что по поручению служащего связанные с ним лица приобрели ряд необоснованных активов. Речь идет об: автомобиле LEXUS ES 300H стоимостью более 960 тыс. грн; автомобиле LEXUS NX 300H стоимостью более 480 тыс. грн; автомобиле PORSCHE MACAN T стоимостью 3,5 млн грн; доме и земельном участке в Киеве стоимостью 16,3 млн грн; доме и земельном участке в Одессе стоимостью 10 млн грн; квартире и земельном участке в Анталии (Турция) стоимостью 3,9 млн грн;

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"Кроме того, не установлено законных источников происхождения наличных средств служащего на более 2 млн грн, а также криптовалюты Tether (USDT)", - сказано в сообщении.

Эти материалы НАПК направило в Национальное антикоррупционное бюро Украины для присоединения их к материалам уголовного производства и проведения досудебного расследования.

Состояние Вербицкого - детали

Как сообщал УНИАН, журналисты "Схем" заявили, что заместитель генпрокурора Вербицкий живет в доме за полмиллиона долларов, купленном в 6 раз дешевле. Речь шла и о том, что у девушки Вербицкого Porsche, на который у нее не было заработанных денег.

Сначала тогда еще заместитель Генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий связывает медийную активность вокруг его персоны с расследованием уголовных дел по игорному бизнесу.

1 августа Офис генерального прокурора сообщил об увольнении Дмитрия Вербицкого с должности заместителя генпрокурора.

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