Вербицкого уволили с должности заместителя генпрокурора

Ушел по собственному желанию.

Дмитрий Вербицкий уволен с должности заместителя генпрокурора. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

"Генеральный прокурор Андрей Костин 01.07.2024 подписал приказ об увольнении по собственному желанию с административной должности заместителя Генерального прокурора Дмитрия Вербицкого", - говорится в сообщении.

Что известно о ситуации с увольнением Вербицкого

21 июня Офис генпрокурора сообщил о том, что обязанности заместителя генпрокурора Дмитрия Вербицкого возложены на других заместителей генпрокурора.

Видео дня

Перед тем журналисты "Схем" заявили, что заместитель генпрокурора Вербицкий живет в доме за полмиллиона долларов, купленном в 6 раз дешевле. Также журналисты утверждали, что у девушки Вербицкого Porsche, на который у нее не было заработанных денег.

Реагируя на эти материалы "Схем" 19 июня генеральный прокурор Андрей Костин сообщил о служебном расследовании в отношении своего заместителя Вербицкого. Также его проверят НАПК и НАБУ.

Вас также могут заинтересовать новости: