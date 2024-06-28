Национальное агентство по предотвращению коррупции прекратило государственное финансирование партии "Голос".

Об этом говорится в приказе НАПК от 25 июня 2024 года. Такое решение агентство приняло, проанализировав отчеты "Голоса" об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера. В частности, нарушения были обнаружены в отчетах за третий и четвертый кварталы 2020 года.

Как пишет издание "Закон и бизнес", в процессе проверок НАПК "были установлены факты отмывания незаконных доходов и использования конвертационных схем".

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При этом отдельные члены "Голоса" тесно контактируют с активистами-антикоррупционерами Виталием Шабуниным и Юрием Николовым, которые известны тем, что уклоняются от армии. И, например, в отношении Шабунина ГБР расследует два уголовных дела - за уклонение от мобилизации и подделку документов НАПК.

Лидером "Голоса" был певец Святослав Вакарчук, которого обвиняли в неуплате налогов с миллионных доходов и выступлениях на корпоративах российских олигархов уже после 2014 года.

Также издание напоминает, что "Голос" уже лишали госфинансирования в 2020 году. Тогда причина была в том, что партия предоставила недостоверные данные о расходах на сумму 1,3 млн. грн. Эти средства якобы были выплачены 11 предприятиям за услуги, которые не предоставлялись.

Кроме того, "Голос" перечислил 2 млн гривен ООО "Мейнтис", которое занимается оптовой торговлей зерном, табаком и кормами для животных. Еще 2,45 млн гривен ООО получило от киевской ячейки "Голоса". Хотя с 2018 по июль 2023 года предприятие не представляло никакой отчетности, а его учредитель перерегистрировал ООО на свое имя за деньги.

Напомним, ранее эксминистр здравоохранения Ульяна Супрун обвинила антикоррупционеров в укреплении российской пропаганды, которая велась в западных странах многие годы, а сейчас мешает получать оружие для борьбы с РФ.

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