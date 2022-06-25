По словам военного, после тяжелого ранения, 31 марта его эвакуировали из "Азовстали".

Во время боев за Мариуполь украинские военнослужащие помогали местному населению, которое не смогло эвакуироваться, продовольствием.

Об этом в интервью Радио Свобода рассказал боец полка "Азов" Олег с позывным "Галерея", который во время обороны Мариуполя получил тяжелое ранение и был эвакуирован с "Азовстали".

По его словам, во время длительной осады мариупольцам уже негде было брать еды.

"Нам тогда еще привозили еду какую никакую. Мы себе оставили по тарелке, а все остальное отдали гражданским, все наши сухпай, шоколадки... Если бы мы им не помогали, тогда я не понимаю, по какой причине я ношу эту форму", - рассказал военный.

Также он отметил, что на "Азовстали" все военные понимали ситуацию и смирились с тем, что будет, ведь концентрация сил врага в разы превышала их. Несмотря на это каждый военный выполнял свою работу и знал, что если бы не они, то враги были бы уже в Киеве.

Сам он был тяжело ранен, попав в засаду врага, потерял побратима. Но гражданские мариупольцы довезли его до позиций украинских военных, чем спасли ему жизнь. 31 марта раненого бойца эвакуировали из Мариуполя вертолетом. По словам "Галереи", он не хотел оставлять боевых побратимов в Мариуполе.

Несмотря на сломанный таз, множественные ранения и незавершенную реабилитацию, он 3 июня уже вернулся в строй и не только работает для сослуживцев инструктором, но и выходит с ними на задание.

Как сообщал УНИАН, 24 июня инструктор полка "Азов" рассказал, как вытаскивали раненых из "Азовстали".

Вас также могут заинтересовать новости: