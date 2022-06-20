Оккупанты начали медленную эксгумацию умерших.

В Мариуполе оккупанты выкапывают тела людей и хоронят их в братских могилах.

Об этом в Telegram сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Оккупанты начали медленную эксгумацию умерших. Выкапывают трупы, грузят на трактора и свозят в "морг на Метро". Регистрация ведется исключительно с участием близких. Из-за жары из морга сразу к погребению в братских могилах. Не всегда с установкой номеров. Обращение с погибшими, как с мусором, стало нормой", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее звезда шоу "Орел и решка" Андрей Бедняков поделился шокирующими кадрами, снятыми в его родном Мариуполе. Он показал могилы погибших прямо вдоль проезжей части у тротуара. С ужасом телеведущий отметил, что ездил по этой улице раньше очень часто.

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