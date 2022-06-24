Мариуполь был окружен в три "кольца", а ближайшие украинские силы в то время стояли в более чем 100 км от города. Вариант для вывоза раненых и погибших был один – небо.

Инструктора полка "Азов" Георгия Купарашвили ранили в Мариуполе и прооперировали на территории "Азовстали". Затем мужчину вместе с другими ранеными удалось эвакуировать вертолетами.

Как рассказал Купарашвили "Суспільне новини", чтобы это сделать, бойцы "Азова" огнем "прикрывали" отлет эвакуационных групп, говорится на сайте МВД.

Мужчина вспоминает, что стреляли из всего, что было, и это казалось безумием.

Во время боя в Мариуполе Купарашвили дважды ранили внизу живота, перебили седалищный нерв. Мужчину повезли в госпиталь, но на месте выяснилось, что его разбомбили. Тогда медслужба забрала Георгия на "Азовсталь", где его прооперировали.

"Когда я выходил из наркоза, лежал и услышал детский смех", – вспоминает Георгий. - "Сначала подумал, что у меня галлюцинации. А потом увидел, как между больничными койками пробежали дети. Были и раненые дети, которых прооперировали. Они не должны были быть там, ни в коем случае. Их должны были эвакуировать, дать возможность выйти. Но эти дети мотивировали наших бойцов. Было за кого драться, бороться, воевать и защищать".

Купарашвили рассказывает, что в то время россияне "утюжили" всю территорию "Азовстали". Каждые 15 минут прилетала авиация и сбрасывала трехтонные и пятисоткилограммовые бомбы. Говорит, единственное, что ты чувствуешь при таких бомбардировках – это как давление от взрыва заходит в бункер. Человека сначала трясет, потом переворачивает.

"Раненых было много", - вспоминает мужчина. – "В том бункере, где лежал я, было двое хирургов и медсестры из военного госпиталя. Они практически не спали, постоянно оперировали. Я даже спросил хирурга: "Ты спишь вообще?". Он просто посмотрел на меня и ничего не сказал. Но я понял, что у него нет выбора. Если он будет спать, кто-то погибнет".

Прорваться к заводу по суше было нельзя. Город окружен в три "кольца", а ближайшие украинские силы в то время стояли в более чем 100 км от Мариуполя. Вариант для вывоза раненых и погибших был один – небо.

"Эвакуировать вертолетами – это было безумие. Но летчики вылетели и забрали нас. Нужно было все делать быстро. Светало. Шел бой. Вертолет прилетел и сел, нас погрузили. Наши ребята защищали нас. Они такой бой устроили, чтобы защитить этот вертолет и раненых! Использовали все, что было. В вертолете еще были два бойца из Главного управления разведки, которые прикрывали пулеметами. Когда они разрядили их, я только тогда уже понял, что мы в безопасности. Это был чрезвычайный риск", - рассказал Купарашвили.

Летели, говорит Купарашвили, час-полтора. На следующий день он смог достать телефон и позвонить семье: жене и ребенку. Сказал, что папа жив. Связи с ними не было почти месяц.

Сейчас он проходит реабилитацию и не собирается оставлять военное дело. Он постоянно говорит и думает о тех, кому выйти не удалось.

"Мы все, как заканчиваем реабилитацию, возвращаемся и помогаем, как можем", – говорит мужчина. – "Главная наша задача: сделать все, чтобы вытащить ребят из плена, чтобы с ними ничего не случилось. "Азов" продлевает жизнь. Перегруппируемся еще и одержим победу".

Эвакуация из "Азовстали": что известно

17 мая в Минобороны сообщили о начале операции по спасению заблокированных на территории комбината защитников Мариуполя.

По данным МОУ, 16 мая из "Азовстали" в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуированы 53 тяжелораненых.

Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку. Для возвращения их домой будет осуществлена процедура обмена.

18 мая советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что процесс эвакуации защитников "Азовстали" продолжается и он сложный.

20 мая командир полка "Азов" подполковник Денис Прокопенко в видеообращении выразил надежду, что погибших героев из "Азовстали" в ближайшее время удастся похоронить с почестями.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время доставки еды и воды на "Азовсталь" погибло много летчиков. Президент назвал их абсолютными героями, которые знали, что долететь до "Азовстали" и привезти туда лекарства, продукты питания, воду, забрать тела, раненых – почти невозможно, но пилоты все равно соглашались лететь.

Глава ГУР Кирилл Буданов сообщал, что в течение почти трех месяцев украинские силы окапывались на большом сталелитейном заводе, в окружении и под постоянным бомбардировкам со стороны российских войск. Но по мере того, как их запасы пищи, воды, медикаментов и боеприпасов заканчивались, а число тяжелораненых росло, росли и отчаянные просьбы о помощи.

"Все поставки прошли успешно", - сказал Буданов.

Но в 5-м и 7-м вылетах было сбито два вертолета. По словам Буданова, третий вертолет, прибывший на помощь, также был уничтожен.

По словам основателя "Азова" Андрея Билецкого, спецоперация авиапрорыва была спланирована и проводилась под эгидой Главного управления разведки Минобороны Украины.

Сам Белецкий занимался организацией десанта. Благодаря спецоперации удалось переправить вертолетами для усиления обороны города 72 бойцов "Азова".

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