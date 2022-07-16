Сумма соответствующего штрафа составит от 510 грн.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект Закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях о введении административной ответственности за нарушение комендантского часа в условиях действия военного положения (№7553).

Текст законопроекта группы депутатов размещен на сайте парламента.

Законопроектом предлагается установить, что нарушение комендантского часа, то есть пребывание в определенный период суток, во время действия военного положения, на улицах и в других общественных местах, или движение транспортных средств, без специально выданных пропусков или удостоверений, - влечет за собой предупреждение или наложение штрафа от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 510 грн до 850 грн).

Если такие действия были совершены лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за такое же нарушение, то они влекут за собой наложение штрафа на граждан от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1 тыс. 700 грн до 3 тыс. 400 грн).

Война в Украине: актуальные данные

Украинские военные остановили попытку врага завладеть дорогой между Лисичанском и Бахмутом. ВСУ плотным огнем остановили попытки врага, который вынужден был подвинуться назад.

По мнению аналитиков из Института изучения войны, в ближайшие 72 часа враг усилит обстрелы населенных пунктов в Донецкой области. Таким образом, речь идет о том, что ВС РФ вышли из "оперативной паузы".

Утром, 16 июля, Генштаб подтвердил, что противник возобновил наступление на Углегорскую ТЭС. Боевые действия продолжаются.

Между тем на Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в положении и деятельности подразделений Вооруженных сил Республики Беларусь в приграничных с Украиной районах не отмечено.

ВСУ уже уничтожили в боях с Россией 38 140 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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