В МВД рассказали украинцам, как бороться с наркоманами
Сознательным украинцам нужно самостоятельно ловить "закладчиков", которые прячут наркотики во дворах жилых домов.
Об этом заявил советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко в эфире канала "Украина 24".
"Люди могут его сами поймать и задержать, потому что 207 статья Уголовно-процессуального кодекса позволяет гражданам Украины во время совершения преступления задерживать этих лиц, вызвать Национальную полицию и дальше уже по процедуре. Сознательные граждане могут их задерживать... Но надо понимать четкую границу - задержать или нанести телесные повреждения, за которые дальше придется отвечать", - сказал советник министра.
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МВД, заверяет Мартыненко, активно борется с распространением наркотиков: "где-то это удается, где-то не удается".
"Закладки на детских площадках, телеграм-каналы, очень много разных вещей, с которыми мы постоянно боремся, постоянно появляются... Если говорить о цифрах, то за полгода 2020 года у нас изъято более 5 тонн наркотических веществ, из них более 4, 5 тонн каннабиса. А буквально на днях 20 кг героина изъяли в Одессе. И с закладчиками так же борются. Для закладчиков достаточно небольшое административное наказание, сейчас есть инициатива сделать это наказание уголовным", - рассказал он.
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Мартыненко добавил, что нужно различать употребление наркотиков и торговлю ими.
"Первый момент - употребление наркотиков. У нас наркомания Всемирной организацией здравоохранения признана как болезнь, соответственно, уголовного наказания нет. Единственное, что здесь может быть - принудительное лечение в определенных случаях после решения суда. Второй вопрос - торговля наркотиками... Тех, кто торгует наркотиками, ждет уголовная ответственность", - резюмировал он.
Как сообщал УНИАН, по информации таможенников, за полгода в Украину более 300 раз пытались ввести наркотики.
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