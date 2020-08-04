В МВД рассказали украинцам, как бороться с наркоманами

Советник министра утверждает, что "сознательные граждане могут их задерживать".

Сознательным украинцам нужно самостоятельно ловить "закладчиков", которые прячут наркотики во дворах жилых домов.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко в эфире канала "Украина 24".

"Люди могут его сами поймать и задержать, потому что 207 статья Уголовно-процессуального кодекса позволяет гражданам Украины во время совершения преступления задерживать этих лиц, вызвать Национальную полицию и дальше уже по процедуре. Сознательные граждане могут их задерживать... Но надо понимать четкую границу - задержать или нанести телесные повреждения, за которые дальше придется отвечать", - сказал советник министра.

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МВД, заверяет Мартыненко, активно борется с распространением наркотиков: "где-то это удается, где-то не удается".

"Закладки на детских площадках, телеграм-каналы, очень много разных вещей, с которыми мы постоянно боремся, постоянно появляются... Если говорить о цифрах, то за полгода 2020 года у нас изъято более 5 тонн наркотических веществ, из них более 4, 5 тонн каннабиса. А буквально на днях 20 кг героина изъяли в Одессе. И с закладчиками так же борются. Для закладчиков достаточно небольшое административное наказание, сейчас есть инициатива сделать это наказание уголовным", - рассказал он.

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Мартыненко добавил, что нужно различать употребление наркотиков и торговлю ими.

"Первый момент - употребление наркотиков. У нас наркомания Всемирной организацией здравоохранения признана как болезнь, соответственно, уголовного наказания нет. Единственное, что здесь может быть - принудительное лечение в определенных случаях после решения суда. Второй вопрос - торговля наркотиками... Тех, кто торгует наркотиками, ждет уголовная ответственность", - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, по информации таможенников, за полгода в Украину более 300 раз пытались ввести наркотики.

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