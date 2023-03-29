Люди бросали сумки и становились на колени, а некоторые прихожане отметились особо тесным общением с иконами.

Сегодня наместник Лавры Павел провел свой финальный "шабаш" и в последний раз окропил святой водой верующих Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в стенах Лавры.

Как известно, до 29 марта Министерство культуры Украины обязало УПЦ МП официально покинуть территорию и помещения заповедника Киево-Печерская Лавра.

Богослужение началось в 6.30. В ожидании молитвы собралась целая очередь верующих УПЦ МП: люди бросали сумки и стояли на коленях.

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Одну прихожанку охраннику Павла даже пришлось попридержать за лоб: рука "московского патриархата" накрыла ее из окна шикарного автомобиля.

Некоторые верующие УПЦ МП отметились особо страстными преклонениями перед иконами.

УПЦ МП покидает украинскую Лавру

Напомним, что 10 марта администрация заповедника "Киево-Печерская лавра" заявила о расторжении с УПЦ МП договоров на аренду помещений заповедника в связи с рядом нарушений в их эксплуатации - монахов обязали покинуть здание до 29 числа.

После этого наместник Лавры Павел устроил публичную истерику, обвинив украинские власти в неуважении к УПЦ МП, а также прямо заявив, что его монахи не смогут так быстро вывезти все нажитое с территории комплекса.

Уже сегодня на территории Лавры Павел провел демонстративный сбор своих верующих для общей молитвы. Среди прихожан был замечен боксер Александр Усик.

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