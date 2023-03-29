Наместник Павел провел последние богослужение в Лавре - фоторепортаж / фото Ратынский Вячеслав, УНИАН

Сегодня наместник Лавры Павел провел свой финальный "шабаш" и в последний раз окропил святой водой верующих Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в стенах Лавры.

Как известно, до 29 марта Министерство культуры Украины обязало УПЦ МП официально покинуть территорию и помещения заповедника Киево-Печерская Лавра. 

Богослужение началось в 6.30. В ожидании молитвы собралась целая очередь верующих УПЦ МП: люди бросали сумки и стояли на коленях.

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Одну прихожанку охраннику Павла даже пришлось попридержать за лоб: рука "московского патриархата" накрыла ее из окна шикарного автомобиля. 

Прихожанку УПЦ МП охраннику Павла даже пришлось попридержать за лоб/ фото Ратынский Вячеслав, УНИАН

Некоторые верующие УПЦ МП отметились особо страстными преклонениями перед иконами.

УПЦ МП покидает украинскую Лавру

Напомним, что 10 марта администрация заповедника "Киево-Печерская лавра" заявила о расторжении с УПЦ МП договоров на аренду помещений заповедника в связи с рядом нарушений в их эксплуатации - монахов обязали покинуть здание до 29 числа.

После этого наместник Лавры Павел устроил публичную истерику, обвинив украинские власти в неуважении к УПЦ МП, а также прямо заявив, что его монахи не смогут так быстро вывезти все нажитое с территории комплекса. 

Уже сегодня на территории Лавры Павел провел демонстративный сбор своих верующих для общей молитвы. Среди прихожан был замечен боксер Александр Усик

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