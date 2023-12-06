Эта награда присуждается человеку или людям, борющимся против тоталитаризма и за идеалы демократии.

Украинский журналист, корреспондент УНИАН Дмитрий Хилюк, который находится в плену у России, получил награду "Платформы европейской памяти и совести" (Platform of European Memory and Conscience).

Как передает корреспондент УНИАН, церемония награждения состоялась в Варшаве (Польша) в рамках ежегодной встречи членов платформы. Награду для Дмитрия получила его коллега, корреспондент УНИАН Татьяна Поляковская, которая передаст ее родителям журналиста.

Участие в мероприятии приняли представители 48 институтов. Всего в платформу входит 68 институтов и организаций из 23 стран Европы и Северной Америки. Абсолютным большинством они поддержали кандидатуру Дмитрия.

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Эта премия присуждается лицу или лицам, борющимся против тоталитаризма, за идеалы демократии, основные права и свободы человека и верховенство права. Победителем премии может быть любая страна мира. Премия платформы должна поддерживать ее победителей в их борьбе, помогать защищать их от преследований и способствовать международной огласке их дела.

Хилюк был выдвинут на эту награду украинскими институтами, которые являются членами платформы: Национальным музеем Голодомора-геноцида, Центром исследований освободительного движения, Институтом национальной памяти и отраслевым государственным архивом ИНП.

"Платформа европейской памяти и совести", которая является некоммерческой международной неправительственной организацией, исследует деятельность и преступления тоталитарных режимов в двадцатом веке.

Похищение Дмитрия Хилюка оккупантами

Среди гражданских украинцев, которые находятся в плену в России, есть корреспондент УНИАН Дмитрий Хилюк. Его вместе с отцом российские оккупанты похитили в первые дни марта 2022 года во время оккупации Киевской области. Впоследствии старшего мужчину отпустили, а Дмитрия вместе с еще сотнями украинцев незаконно вывезли в Россию.

В начале сентября этого года Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что Россия не предоставляет информацию о Хилюке ни ему, ни международным организациям.

Ранее группа 1+1 media обратилась к международному профессиональному сообществу правозащитных комьюнити с просьбой посодействовать освобождению из российского плена Хилюка, а также всех гражданских заложников, которых Россия незаконно удерживает с начала полномасштабной войны в Украине.

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