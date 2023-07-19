В июне он написал своим родителям, что в тюрьме.

Журналиста УНИАН Дмитрия Хилюка, который является заложником российского государства, переместили в одну из тюрем Владимирской области в нескольких сотнях километров восточнее Москвы.

Репортеры без границ сообщили, что, согласно последней информации, похищенный журналист жив.

"Несмотря на то, что российские власти отрицают, что удерживают его в плену, у организации есть доказательства, подтверждающие, что он был насильственно похищен и вывезен в тюрьму к востоку от Москвы", - подчеркивают в организации.

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По их информации, журналист УНИАН покинул СИЗО № 2 в Новозыбкове, в небольшом городке Центральной России, недалеко от границы с Беларусью и Украиной, примерно 13 мая 2023 года.

"Он находился в этой тюрьме более года без каких-либо правовых оснований, что задокументировано нашей организацией с помощью нескольких неопубликованных свидетельств, подтверждающих его задержание", - сказано в сообщении.

По данным РБК, после этого журналиста вывезли в одну из тюрем Владимирской области, расположенную в нескольких сотнях километров восточнее Москвы. Также отмечают, что он написал сообщение своей семье в начале июня: "Я в порядке. Я вас люблю. Сообщите УНИАН, что я в тюрьме".

"Удерживая этого украинского журналиста, который не совершил ни одного преступления, в тюрьме, Россия продолжает презирать Женевскую конвенцию. Использование гражданских лиц в качестве военной добычи для "выбивания" информации или "промывания мозгов" дополняет длинный список зверств, совершенных с начала войны. Дмитрий Хилюк сейчас является государственным заложником. Он должен быть освобожден беспрекословно", - отмечает руководитель отдела расследований Репортеров без границ Арно Фроже.

В сообщении сказано, что во Владимирской области насчитывается 14 следственных изоляторов. Согласно информации РБК, Дмитрия Хилюка содержат либо в исправительной колонии №7 (ВК-7) неподалеку от Коврова, либо в исправительной колонии №6 (ВК-6) в Мелехово.

"Последняя является тюрьмой строгого режима с отвратительной репутацией. В последние годы она стала печально известной из-за пребывания в ней Алексея Навального, одного из главных оппонентов Владимира Путина", - сказано в сообщении.

В РБК отмечают, что присутствие украинских пленных в ВК-7 подтвердили двое военных, которые находились там в заключении и были недавно освобождены, но они ничего не знали о Хилюке. Согласно их показаниям, там содержится не менее 300 украинских военных и гражданских лиц.

"Условия содержания там, несомненно, не такие строгие, как в ВК-6, но один из опрошенных военных сообщил о нескольких случаях укусов собак, пыток электрическим током и содержания без еды, что может приводить к потере сознания заключенных. Около 15 человек теснятся в камерах, рассчитанных на восьмерых. Украинцы не имеют никакого контакта с российскими заключенными, примерно каждые два месяца их переводят в другую камеру. Единственное занятие, которое им навязывают, чтение пропагандистских книг, изображающих Украину как нацистский режим, или пение российских патриотических песен", - сказано в сообщении.

Большинство пленных считаются "свидетелями", им не предъявляют никаких официальных обвинений и они не имеют доступа к адвокату. По информации РБК, ходят разговоры, что украинцев "вскоре обменяют".

Похищение россиянами Хилюка - что известно

В Украине дело об исчезновении журналиста УНИАН Дмитрия Хилюка передано в СБУ. Он уже более года находится в российском плену.

Группа 1+1 media обратилась к международному профессиональному сообществу и правозащитным комьюнити с просьбой посодействовать освобождению из российского плена Хилюка, а также всех гражданских заложников, которых РФ незаконно удерживает с начала полномасштабной войны в Украине.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что неоднократно во время контактов с российской стороной поднимал вопрос возвращения в Украину похищенного российскими военными журналиста УНИАН Дмитрия Хилюка.

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