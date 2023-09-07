По его словам, РФ не соответствует международным организациям и другим посредникам.

Россия не предоставляет информацию о похищенного журналиста УНИАН Дмитрия Хилюка ни уполномоченному ВР по правам человека Дмитрию Лубинцу, ни международным организациям.

"Ситуация не изменилась. К сожалению, официально информацию, где он находится, в каком положении, что с ним происходит, российская сторона ни мне, ни насколько мне известно, другим международным организациям, каким-то посредникам, не предоставляет", - сказал украинский омбудсман.

Отвечая на вопрос о гражданских заложниках, Лубинец рассказал, что ситуация является крайне ужасной.

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"Фактически каждый день россияне продолжают задерживать гражданских на временно оккупированной территории Украины, таким образом пополняя этот список", - пояснил он.

Похищение россиянами Хилюка - что известно

Как известно, Хилюка вместе с его отцом оккупанты похитили 3 марта 2022 года во время оккупации Киевщины. Впоследствии старшего мужчину отпустили, а Дмитрия вместе с еще сотнями украинцев незаконно вывезли в Россию. Единственным известием о состоянии журналиста было его письмо от апреля 2022 года.

В Украине делом относительно исчезновение Хилюка занимается СБУ. Группа 1+1 media обратилась к международному профессиональному сообществу и правозащитным комьюнити с просьбой посодействовать освобождению из русского плена Хилюка, а также всех гражданских заложников, которых РФ незаконно удерживает с начала полномасштабной войны в Украине.

Лубинец сообщал, что неоднократно во время контактов с российской стороной спрашивал о возвращение в Украину журналиста Хилюка.

Недавно появилась информация, что его переместили в одну из тюрем Владимирской области в нескольких сотнях километров к востоку от Москвы. Репортеры без границ сообщили, что, согласно последним данным, Хилюк жив.

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