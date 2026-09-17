В Android есть скрытое меню обновлений: его стоит проверить каждому

Обновления системных служб могут содержать как новые функции, так и исправления, связанные с безопасностью.

Когда речь заходит об обновлениях телефонов на базе Android, большинство людей имеет в виду новые версии Android и исправления в системе безопасности. Их установку также можно автоматизировать - достаточно разрешить устройству автоматически загружать обновления через Wi-Fi. Об этом пишет Origo.

Но у Android есть отдельный интерфейс обновлений для определенных системных служб, которому уделяют гораздо меньше внимания, однако их тоже следует поддерживать в актуальном состоянии.

"Многие при первоначальной настройке телефона включают автоматическое обновление, а затем больше об этом не беспокоятся. Таким образом, когда производитель выпускает новую версию Android или обновление безопасности, телефон может автоматически загрузить его. Однако обновления некоторых важных системных служб могут появляться в совершенно другом меню. Кроме того, из-за разной структуры меню у производителей Android путь доступа может отличаться в зависимости от устройства, на что обращает внимание Android Authority", - объяснили в материале.

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Однако если вы уже попали на этот экран, то можно проверить состояние обновлений этих служб в одном месте. На нём можно увидеть, какие службы актуальны, а для каких доступно обновление. В теории они должны обновляться автоматически, но это происходит не всегда.

"Нажав на соответствующий сервис, а затем выбрав опцию "Обновление" (Update), их можно установить и вручную. (Этот же интерфейс есть и на других телефонах на базе Android, но путь к нему может отличаться)", - уточнили в публикации.

Почему важно обновлять и эти службы?

Обновления системных служб могут содержать как новые функции, так и исправления безопасности, повышение производительности и исправления ошибок. К ним относятся такие важные компоненты, как Google Play Protect и службы Google Play. Например, обновление Google Play Protect от августа 2026 года улучшило обнаружение потенциально вредоносных приложений.

"Обычно эти пакеты должны устанавливаться автоматически, однако на практике это не всегда происходит, даже после перезагрузки телефона. Поэтому стоит время от времени вручную открывать меню "Системные службы" и проверять, остались ли обновления, ожидающие установки. Если мы знаем, где их искать, вся проверка займет всего несколько секунд", – говорится в материале.

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