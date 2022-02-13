Дипломаты будут временно размещаться во Львове.

Посольство Канады в Украине из-за угрозы российской агрессии приостанавливает работу в Киеве, дипломатов эвакуируют во Львов.

Об этом сообщается на сайте МИД страны - соответствующее заявление сделала глава ведомства Мелани Жоли.

"Учитывая продолжающееся ухудшение ситуации с безопасностью, вызванное сосредоточением российских войск на границе с Украиной, мы перенесем наши операции во временный офис во Львове и временно приостановим работу нашего посольства в Киеве", - сообщила она.

По словам Жоли, канадские дипломаты продолжат находиться в Украине, а услуги для граждан этой страны будут предлагаться во временном офисе по предварительной записи.

Она также призвала сограждан избегать поездок в Украину, а тех, кто сейчас находится тут, покинуть ее.

"Мы возобновим работу посольства в Киеве, как только ситуация с безопасностью в Украине позволит нам обеспечить надлежащее оказание услуг и гарантировать безопасность наших сотрудников", - заявила глава МИД.

Отметим, в субботу, 12 февраля, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Канады Джастином Трюдо.

"Канада и канадский народ - мощные союзники Украины. Благодарен за приверженность дипломатическому давлению на Российскую Федерацию, подтверждение пакета макрофинансовой помощи, продолжение и расширение миссии UNIFIER", - говорится в сообщении на странице главы государства в Facebook.

На днях СМИ сообщали, что посольство США изучает возможность переезда из Киева в регионы Западной Украины.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля президент США Джо Байден предупредил американцев, которые остаются в Украине, что они должны немедленно покинуть страну, поскольку Россия продолжает угрожать вторжением.

11 февраля осведомленный дипломатический источник сообщил УНИАН, что Европейский Союз не проводит эвакуацию дипломатических сотрудников из представительства ЕС в Киеве.

12 февраля посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что продолжает работать вместе с основной командой в посольстве в Киеве.

На днях госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может начать новое вторжение в Украину в любой момент, в том числе во время зимних Олимпийских игр.

Позже советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что возможное вторжение российских военных в Украину может начаться с воздушных бомбардировок и ракетных ударов.