Lockheed Martin предложила США новую версию истребителя F-16

Самолёт будет оснащён конформными топливными баками, крыльевыми баками объёмом 600 галлонов, инфракрасными поисково-сопровождающими и снайперскими целеуказателями, а также тормозным парашютом.

Компания Lockheed Martin предложила ВВС США новую версию истребителя F-16 под названием F-16G для укомплектования подразделений Fighting Falcon. Как пишет Aviation Week, несколько источников сообщили, что F-16G является усовершенствованной версией последнего варианта F-16 Block 70.

По словам собеседника, самолет будет оснащен конформными топливными баками, 600-галлонными крыльевыми баками, инфракрасными поисково-сопровождающими и снайперскими целеуказателями, а также тормозным парашютом.

В то же время отмечается, что Lockheed Martin не предоставила подробностей о поставке новых истребителей. Компания заявила, что готова поддерживать ВВС США и удовлетворять их потребности. "Наши проверенные продукты составляют основу парка ВВС США и обеспечивают самые современные и универсальные возможности для обеспечения господства в воздухе сейчас и на десятилетия вперед", – говорится в заявлении.

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В ВВС отказались комментировать конкретно F-16G. "ВВС находятся на начальных этапах анализа вариантов следующей Программы обороны на предстоящие годы. На данном этапе мы не определили ни точных требований к миссии, ни спектра вариантов, которые могли бы ее выполнить", – отметили в ведомстве.

Попутно издание напомнило, что исследование 2025 года выявило необходимость увеличения производства истребителей для преодоления дефицита. По данным Исследовательской службы Конгресса, закупка истребителей в большем количестве может увеличить их количество с 1098 в 2026 финансовом году до 1558 самолетов в 2035 финансовом году.

Разработки Lockheed Martin – что известно

Как сообщал УНИАН, компания Lockheed Martin представила новейшую ракету для Patriot – PAC-3 Adapted Capability Effector. Ракета вызвала повышенный интерес в США и Европе, поскольку в этом году было израсходовано большое количество ракет для ПВО, и многие страны, в том числе и Украина, столкнулись с дефицитом этих ракет.

Во время авиасалона в Фарнборо руководитель подразделения противовоздушной и противоракетной обороны компании Lockheed Джейсон Рейнольдс рассказал об этом перехватчике. По его словам, скорость производства и снижение стоимости выходят на первый план. Даже если для этого "придется сократить некоторые возможности перехватчика". Считается, что новые ракеты будут стоить вдвое дешевле стандартных PAC-3.

Ожидается, что PAC-3 ACE будет готов в начале 2028 года. После этого планируется нарастить производство с использованием отдельных линий. Рассматривается и возможность международного производства.

Новые перехватчики будут предназначены для уничтожения баллистических ракет, крылатых ракет и самолетов. Более низкая цена при этом предполагает уменьшение дальности и сложности.

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