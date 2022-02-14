В посольстве не дают общей рекомендации французам, проживающим в Украине, покинуть страну.

Французский посол в Украине Этьен де Понсен призвал всех граждан Франции, которые остаются в стране, запастись пищей, питьевой водой и теплой одеждой.

Об этом говорится в заявлении посла на официальном сайте.

"Главный предмет вашей озабоченности, который касается ситуации с безопасностью, связанной с передвижением российских войск на границах Украины. Очевидно, что мы следим за развитием ситуации на самом высоком уровне и на постоянной основе. Мы также делаем каждый день очень точную информацию о ситуации для наших парижских властей", - говорится в сообщении посла.

По словам де Понсена, в связи с российской активностью на границах с Украиной, в посольстве решили обновить советы по путешествиям.

"Теперь мы советуем французским посетителям отложить "все поездки в Украину" (а не только "второстепенные"). Посещение приграничных районов категорически не приветствуются", - отмечается в сообщении.

Также в посольстве призывают к повышенной бдительности по всей стране.

"Наши общие и основанные на здравом смысле рекомендации остаются актуальными как никогда: например, наличие актуальных документов, удостоверяющих личность, и регистрация. Многие из вас пришли в консульство, чтобы обновить свои паспорта или удостоверения личности. Мы также рекомендуем вам подготовить для всех практических целей запасы воды, еды и теплой одежды, а также убедиться, что бак вашего автомобиля полон или даже иметь несколько дополнительных про запас", - отмечают в заявлении.

Однако на данном этапе в посольстве не дают общей рекомендации французам, проживающим в Украине, покинуть страну.

"Мы также внимательно следим за доступностью рейсов, которым здесь, как и в Париже, уделяется особое внимание. На данном этапе только компания KLM приостановила полеты на пять дней, до 17 февраля. Все остальные авиакомпании, обслуживающие Украину, летают в обычном режиме", - добавляет посол.

Напомним, ранее главы МИД Украины и Франции назвали шаг, который Россия может сделать для деэскалации.

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