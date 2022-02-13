Однако посольство в Киеве продолжает работу.

Семьи сотрудников посольства в Латвии покинули Украину.

Об этом сообщил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в Twitter.

Он написал: "Латвийцы, которые являются членами семей сотрудников посольства покинули Украину. Однако посольство в Киеве продолжает работу".

Министр также вновь призвал не ехать на территорию Украины - и по возможности как можно скорее покинуть страну.

Издание rus.lsm.lv пишет, что в субботу отмечалось 30 лет установления дипломатических отношений Латвии и Украины.

По сообщению Рижской думы, чтобы выразить поддержку суверенитета Украины и ее интеграции в Европу, 14 февраля возле здания столичной Ратуши будет поднят украинский флаг, а вечером здание будет подсвечена в его цветах.

"В неделю, который может оказаться решающим для Украины и мира в Европе, мы хотим решительно и недвусмысленно продемонстрировать, за что выступает столица Латвии и ее жители - за права государств и людей самим решать свою судьбу, против агрессии и угроз. И это станет нашим четким посланием - мы вместе с Украиной и ее народом!" - подчеркнул вице-мэр Риги Эдвард Смилтенс.

Как сообщал УНИАН, ранее министр внутренних дел Мария Голубева сообщила, что Латвия готова принять до 10 тысяч граждан Украины, в случае военного вторжения России.

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