Также ведутся переговоры о том, чтобы в случае прекращения авиасообщения с Украиной эвакуировать оттуда израильтян через сухопутные границы и третьи страны.

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид договорился с украинскими коллегами о том, что в случае начала вторжения РФ в Украину израильское посольство будет перенесено из Киева до Львова.

Об этом сообщает NEWSru.co.il.

Лапид разговаривал об этом с заместителем министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой, которая находится с визитом в Израиле.

Также ведутся переговоры о том, чтобы в случае прекращения авиасообщения с Украиной эвакуировать оттуда израильтян через сухопутные границы и третьи страны.

При этом Лапид заявил, что министр туризма Йоэль Развозов провел переговоры с российским послом в Израиле Анатолием Викторовым. Ни глава МИДа, ни министр туризма не сообщили, о чем велась беседа с Викторовым, однако выразили надежду на то, что "конфликт будет улажен мирным путем".

Как сообщал УНИАН, 12 февраля правительство Израиля обратился ко всем израильтянам, находящимся сейчас на территории Украины, с призывом вернуться домой немедленно.

Ранее в СМИ появилась информация, что сотрудники американского посольства, оставшиеся в Украине, переезжают во Львов.

На прошлой неделе издание Buzz Feed писало, что американцы в связи с растущей угрозой наступления РФ рассматривают переезд из Киева в один из западных регионов Украины.

Как объясняла пресса, указанное направление выбрано из-за его близости к границе с ЕС и войскам НАТО.

До Львова переезжают и посольства Канады и Австралии. Кроме того, ряд стран мира призвали своих дипломатов покинуть Украину из-за высокого риска боевых действий.

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