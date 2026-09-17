Путин нашел путь, который может спасти его войну против Украины

Продвижение РФ в Арктику может обеспечить рост доходов от нефти и газа, необходимых для войны против Украины.

Российская Федерация годами выстраивала отношения с Китаем, но война против Украины пошатнула планы Владимира Путина. Учитывая все ограничения, Северный морской путь стал для Москвы ещё более важным.

Издание oilprice пишет, что ещё в 2022 году Путин активно продвигал идею увеличения поставок российского СПГ через Севморпуть. Изначально этот маршрут планировали использовать в качестве основного морского коридора, по которому Россия будет транспортировать СПГ с проектов "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ-2" напрямую на международные рынки, в частности в Китай.

На прошлой неделе в рамках запуска проекта "Восток Нефть" состоялось открытие нового нефтепровода, соединяющего Ванкорское и Паяхское месторождения с Бухтой Северной, проектная пропускная способность которого составляет 100 млн метрических тонн в год. Ввод в эксплуатацию "Восток Нефть" позволит обеспечить поставки 30 млн метрических тонн нефти уже во втором полугодии 2027 года и до 50 млн метрических тонн к 2030 году.

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Все это вписывается в рамки соглашений, подписанных между Россией и Китаем в начале февраля 2022 года, в рамках которых "Роснефть" заключила 10-летний контракт на сумму 80 млрд долларов на поставку Китайской национальной нефтяной корпорации 100 млн метрических тонн нефти, которая будет поставляться из Казахстана на НПЗ в северо-западном Китае.

Это будет происходить наряду с другими поставками российской сырой нефти в Китай, которые уже осуществляются. По данным "Транснефть", в 2021 году объем поставок российской сырой нефти по трубопроводам в Китай составил 40 миллионов метрических тонн. Кроме того, 80 млн метрических тонн в год проходят по трубопроводу "Восточная Сибирь – Тихий океан" напрямую в Китай, а также поставки нефти через порт Козьмино.

"Газпром" также активно наращивал экспорт по Северному морскому пути. В июле 2020 года была успешно отправлена первая партия нефти, добытой в Арктике, в Китай: доставка 144 000 тонн нефти сорта "Новый Порт" из Мурманска в китайский порт Яньтай на Бохайском море заняла 47 дней. Правда, санкции затормозили процесс. Компании пришлось отказаться от сотрудничества с западными партнерами и полагаться лишь на деньги, доступные внутри страны. Кроме того, "Газпрому" пришлось отказаться от спецтехнологий, позволяющих дольше в течение года плавать по замерзшим водам Севморпути, заменив их обычными неледокольными нефтяными танкерами.

При этом США намерены максимально затруднить любое дальнейшее проникновение России в арктический регион по любой причине, независимо от того, идет ли война в Украине или нет. Требование американского президента Дональда Трампа передать "право собственности" США на Гренландию свидетельствует о том, насколько серьезно Вашингтон относится к экспансии России и Китая в Арктике.

Подкреплением видения Путина о России как доминирующей арктической державе стала ратификация пакта о "Взаимном обмене логистической поддержкой" – соглашения, которое расширяет военное сотрудничество Индии и РФ на российские арктические порты и Северный морской путь.

В конечном итоге, продвижение Путина в Арктику может обеспечить ему рост доходов от нефти и газа, необходимых для поддержания долгосрочной изнурительной войны против Украины. Более того, увязывая энергетическую безопасность Пекина и северную военную логистику Дели с контролируемым РФ Северным морским путем, эта авантюра стоимостью 135 млрд долларов укрепляет альтернативные альянсы, необходимые Москве, чтобы пережить ещё более затяжной конфликт.

Северный морской путь - главные новости

Арктика обладает значительными запасами ископаемого топлива – по некоторым оценкам, на этот регион приходится около 22% мировых неразведанных ресурсов. Именно поэтому Москва в последние годы активно усиливает своё присутствие в этом реегионе, развивая как военную инфраструктуру, так и возможности для добычи ресурсов.

Кроме того, РФ пытается использовать Северный морской путь для доставки газа и нефти, но эта идея сталкивается с одной проблемой - отсутсвие судов необходимого ледового класса и невозможности использования нужных технологий из-за западных санкций. При этом Китай фактически присоединился к ограничениям Запада в отношении поставок в Россию технологий для строительства судов арктического класса, которые могли бы осуществлять навигацию по Северному морскому пути. В то же время китайская судоходная компания Sea Legend запустила первый регулярный контейнерный рейс через Арктику.

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