Президент подчеркнул, что все мероприятия должны не просто фокусироваться на истории, но и показать определяющие направления развития будущего нашей страны.

Президент Владимир Зеленский провел совещание с представителями правительства по наработке единой концепции празднования 30-летия независимости Украины.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента участники встречи согласились, что празднование должно подчеркнуть 30-летие независимости, опыт самостоятельного государственного бытия в разные времена и тысячелетней истории Украины.

Зеленский также отметил, что все мероприятия должны не просто фокусироваться на истории, но и показать определяющие направления развития будущего нашей страны.

"Должно быть не только 30 лет опыта, но и взгляд на 30 лет вперед. Важной остается концепция единства и укрепления имиджа Украины как полноправного партнера на международной арене", - подчеркнул президент.

В ОП также отмечают, что в канун 30-летнего юбилея независимости пройдет саммит "Крымская платформа" с привлечением международных партнеров Украины.

"Это событие будет иметь историческую ценность. Мы объединим усилия всех стран, которые помогают с решением вопросов жителей Крыма и деоккупации полуострова", - подчеркнул Зеленский.

"Также состоятся мероприятия, посвященные укреплению межгосударственных отношений и развитию культурной дипломатии. Непосредственно в день рождения Украины наряду с другими мероприятиями будет проведен парад с привлечением военной техники. Кроме того, вечером состоится праздничный концерт", - говорится в сообщении.

Каждое министерство представит особый, выдающийся проект в своей области, который будет способствовать развитию Украины.

Отмечается, что ожидается приезд лидеров многих государств - партнеров и друзей Украины.

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Зеленский также напомнил, что 2021-й - это год выдающихся дат в истории Украины.

"В этом году у нас особые годовщины как трагических страниц нашей истории, так и тех моментов и выдающихся украинцев, которыми мы гордимся. Мы по-особенному вспомним и 80-ю годовщину Бабьего Яра, и 35-ю годовщину Чернобыльской катастрофы. Но история Украины - это не только трагизм. Я рад, что в этом году мы отмечаем 150-летие Леси Украинки. Мы достойно напомним об этой выдающейся личности мирового масштаба. И особое внимание мы уделим как 25-летию Конституции Украины, так и 30-й годовщине независимости. Покажем, что украинцам есть чем гордиться", - подчеркнул президент.

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Автор: Юлия Янкевич