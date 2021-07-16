Работодателей призвали сократить рабочий день для своих сотрудников, работающих в центре столицы.

В центре Киева в августе трижды проведут репетиции военного парада ко Дню Независимости.

В связи с этим владельцев офисов и работодателей просят сократить рабочее время, сообщили в Шевченковской РГА Киева. Репетиции запланированы на 17, 19 и 21 августа.

"С учетом этого, просим владельцев офисов, работодателей и других субъектов хозяйствования, которые размещены или прилегают к Майдану Независимости, ул. Крещатик, ул. Большой Васильковской и проспекту Победы, сократить рабочий день для своих работников до 13:00 в дни проведения репетиций. Спасибо за понимание и надеемся на содействие подготовки проведения общегосударственных праздничных мероприятий", - говорится в сообщении.

Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал масштабную праздничную программу по случаю 30-летия Независимости Украины и пообещал, что граждане ее запомнят. Участие в празднованиях примут представители из около 30 стран мира.

Впоследствии стало известно, что на подготовку к 30-й годовщине Независимости Украины правительство планирует потратить 5,423 миллиарда гривень.

Как уточнили в Министерстве финансов, прогнозируемая сумма расходов в объеме 5,4 млрд гривень включает расходы на строительство и модернизацию таких объектов, как 6 региональных аэропортов, развитие евроколеи Киев - Львов - Скнилов, завершение строительства нового лечебно-диагностического комплекса в Охматдет и тому подобное.

Сумма расходов непосредственно на торжества прогнозируется на уровне 100 млн гривень.

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Автор: Юрий Годован