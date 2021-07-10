Сегодня Нацгвардия имеет уже в своем арсенале 4 современных французских воздушных судна.

Авиация МВД получила пятый в этом году вертолет по контракту с Airbus Helicopters. Он станет четвертым летательным аппаратом Н-225, который приступит к выполнению боевых задач подразделениями Национальной гвардии.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства внутренних дел (МВД). По словам главы МВД, контракт с французской компанией Airbus Helicopters на поставку 55 вертолетов успешно выполняется – до конца этого года Украина получит в общей сложности 28 вертолетов в рамках формирования и развития системы авиационной безопасности МВД.

"Сегодня Нацгвардия имеет уже в своем арсенале 4 современных французских воздушных судна. Их пилоты прошли теоретическое и практическое обучение за рубежом", - отметил Аваков.

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По его словам, вертолеты выполняют задачи по гражданской защите на территории Украины. "В частности, задействованы для оперативного перемещения личного состава Нацгвардии на большие расстояния, выполнения определенных задач, эвакуации больных и раненых, поисково-спасательных мероприятий", - отметил он.

В единую систему авиационной безопасности и гражданской защиты МВД от французского производителя уже поступило 14 вертолетов:

Два типа Н125 для ГПСУ;

Два типа Н145 для НПУ;

Десять типа Н225 (6 для ГСЧС и 4 для НГУ).

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Автор: Ирина Погорелая