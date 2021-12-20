Полицейские вместе с волонтерами "разыскали" Святого Николая и помогли осуществить мечту мальчика.

На Закарпатье 8-летний мальчик обратился в полицию с просьбой разыскать Святого Николая, чтобы тот подарил инвалидную коляску меньшему брату.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Трогательная история случилась в городе Свалява. 8-летний Стасик пришел в отделение полиции и попросил найти Святого Николая. По словам мальчика, ему крайне необходимо вручить ему важное письмо.

Читайте такжеForbes оценил состояние Святого Николая: мог бы быть в топ-10 богачей УкраиныКак оказалось потом, ребенок просил Святого Николая принести в подарок своему младшему 6-летнему братику инвалидную коляску.

Полицейские отреагировали мгновенно, "разыскали" Святого Николая, передали письменную просьбу адресату и помогли ребенку осуществить мечту больного братика.

"Полицейские решили действовать немедленно: до праздника оставалось несколько дней. Вместе с волонтерами, работникам полиции удалось реализовать мечту ребенка", - говорится в сообщении.

К счастью, полицейские успели к празднику. Семья Стасика дождалась подарков от Святого Николая. Дети получили не только инвалидную коляску, но и зимнюю одежду, игрушки и кучу вкусностей.

Как сообщал УНИАН, на территории Сырецкого парка в столице традиционно к зимним праздникам, в том числе ко Дню святого Николая, открыт зимнее движение Киевской детской железной дороги.

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Автор: Марта Гичко