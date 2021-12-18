Поезда будут курсировать в Сырецком парке до 30 января 2022 года (отправление каждые 40 минут).

На территории Сырецкого парка в столице традиционно к зимним праздникам, в том числе ко Дню святого Николая, открыто зимнее движение Киевской детской железной дороги.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Отмечается, что вокзал станции Киев-Пассажирский детский является мини-копией Центрального железнодорожного вокзала столицы.

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На пути следования детского поезда его пассажиры могут увидеть 27 стел с информацией об областных центрах Украины, а также городах Киев и Севастополь, получат справочные и геральдические сведения, узнают о местных достопримечательностях. А для любителей железнодорожного наследия будет работать музей истории Юго-Западной железной дороги.

Поезда Киевской детской железной дороги будут курсировать до 30 января 2022 года по субботам, воскресеньям и праздничным дням с 10:30 до 18:50 (отправление каждые 40 минут).

Сообщается, что это третий в истории детской железной дороги сезон перевозок. В 2018 году началась масштабная реконструкция железной дороги.

По данным КГГА, в настоящее время длина маршрута составляет 6,7 км. Железная дорога ограничивается двумя станциями - "Киев-Пассажирский детский" и "Железнодорожная". Подвижной состав состоит из трех локомотивов – тепловозов ТУ7А, паровоза Гр-336 – единственного действующего паровоза среди детских железных дорог Украины, 12 пассажирских и 2 грузовых вагонов.

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Автор: Татьяна Герасименко