На ролике Табриз рассказывает стих и получает подарок в День Святого Николая.

Украинская певица Ирина Билык показала на видео, как ее младшего сына Табриза поздравляют с Днем Святого Николая.

Соответствующий ролик исполнительница опубликовала в своем Instagram.

"И к нам пришел Св. Николай! С праздником друзья!" – подписала она видео.

На ролике мальчик рассказывает стих и получает подарок к празднику.

"Святой Николай, он себя вел очень хорошо", – говорит певица за кадром.

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Как известно, Табриз родился в 2015 году, когда Ирина Билык была замужем за фотографом Асланом Ахмадовым.

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Автор: Катерина Шварц