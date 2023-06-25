Согласно прогнозу Натальи Диденко, в некоторых регионах Украины возможны изменения в погоде.

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что на Украину надвигается мощный циклон Lambert. В связи с этим уже с понедельника, 26 июня, в некоторых регионах возможны обильные дожди с грозами.

Синоптик посоветовала подготовить зонтики жителям восточных областей Украины. Также дожди могут быть на юго-востоке, в Полтавской и Черкасской областях, а также в Днепре.

По словам Диденко, ливни будут сопровождаться порывистым ветром. Местами осадки могут также наблюдаться на севере и западе Украины. По остальным территориям - ливни маловероятны.

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"Температура воздуха в течение дня будет колебаться в комфортных пределах, предполагается +21+26 градусов, на юге +25+30, на северо-востоке воздух свежее, +18+22 градуса", - уточнила Диденко.

Киев начнет новую неделю с умеренной температуры: примерно +21+23 градусов днем. Также в столице возможны локальные дожди с сильными порывами ветра с северо-запада.

Диденко резюмировала, что до начала июля украинцы еще могут наслаждаться умеренным теплом без сильной жары. Далее ожидается повышение температуры, указала синоптик.

Сегодня в Украине штормит - синоптики предупредили об опасности

Напомним, что по прогнозу Украинского гидрометцентра, в воскресенье, 25 июня, в большинстве областей Украины ожидаются дожди с сильным ветром и местами градом.

Порывы ветра будут на уровне 15-20 м/с, на материковой части государства объявлено штормовое предупреждение (первый уровень опасности - желтый).

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