Приближение антициклона ожидается во второй половине текущей недели.

На этой неделе в большинстве областей будет преобладать поле пониженного давления. Пройдут дожди разной интенсивности, но со второй половины недели приблизится циклон, который приведет к уменьшения количества осадков.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Со второй половины недели приближается антициклон с запада, соответственно тенденция к уменьшению количества осадков", - рассказали синоптики. Однако, по их данным, на востоке ожидается новый циклон, который принесет дождливую погоду.

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Так, по прогнозу Укргидрометцентра, 21-22 сентября в западных, северных, местами центральных областях, ночью 21 сентября и на востоке страны ожидаются небольшие дожди. На остальной территории без осадков.

На высокогорье Карпат в ближайшие дни ожидается небольшой дождь с мокрым снегом; температура ночью и днем 0-5° тепла.

23 сентября в западных, восточных, днем и в северных и центральных областях местами пройдут небольшие дожди. Температура ночью 2-8° тепла, в северных, большинстве западных и центральных областей на поверхности почвы ожидается заморозки 0-3°, днем 9-15° тепла, на юге и востоке страны - до +18°.

Напомним, ближайшую неделю в Украине ожидается много дождей. В первой половине недели осадки будут везде, кроме юга и востока, однако ближе к выходным дожди распространятся по всей стране, а температура в большинстве областей снизится до +12°...+15°.

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