Кое-где ожидается даже град. Кроме того, будет дуть сильный ветер.

На воскресенье, 25 июня, по всей материковой части Украины объявлено штормовое предупреждение. Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Украину накроют дожди, грозы, кое-где - град. Кроме того, погода принесет сюрприз в виде сильного ветра, его порывы будут достигать 15-20 м/с, говорят синоптики:

"25 июня в Украине грозы, ночью и днем 25 июня в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Донецкой областях значительный дождь; в центральных, Запорожской, Херсонской, Донецкой, Харьковской областях днем местами град, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с".

Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый. Это означает, что погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей среды.

В Киеве в воскресенье днем синоптики прогнозируют сильный дождь и грозу до конца суток. Так что не забудьте взять с собой зонтик.

Жара в Украине

Ранее погодный ресурс Wisemeteo сообщал, что в третьей декаде июня 2023 года в Киеве будет жарко, температура будет достигать +35 градусов.

25 июня синоптики прогнозировали пик жары, а дальше нас ждет снижение температуры до +23...+25 градусов. Обратим внимание, что, согласно данным погодного ресурса, 25, 27 и 28-го числа прогнозируются дожди.

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