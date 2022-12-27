Будет запрещено использование пиротехники во время празднования Нового года.

В Ивано-Франковской области на период новогодних и рождественских праздников сократят продолжительность комендантского часа.

Такое решение было принято на заседании Совета обороны области, сообщил заместитель главы Ивано-Франковской ОВА Виталий Ильчишин.

"С 31 декабря 2022 года по 10 января 2023 года комендантский час будет длиться с 00:00 до 5:00", - говорится в сообщении.

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А уже с 11 января 2023 года продолжительность комендантского часа в области вернется к нынешнему - с 23:00 до 5:00 утра.

Ранее в ГСЧС Ивано-Франковской области сообщили, что в новогоднюю ночь "пункты несокрушимости" будут работать круглосуточно. Спасатели будут дежурить в этих пунктах в течение 24 часов.

Комендантский час в Харьковской области

Между тем на Харьковщине комендантский час могут даже усилить. По словам главы ОВА Олега Синегубова, сейчас продумываются несколько вариантов. Также он добавил, что в области будет запрещено использование пиротехники.

"Относительно комендантского часа на Новый год - рассматриваются различные варианты. Либо комендантский час на сутки, как это было на День независимости, либо оставить как есть: с 23:00 до 5:00. Вскоре сообщим о решении", - сказал Синегубов.

Комендантский час на Новый год - что известно

Как сообщал УНИАН, комендантский час в Украине в новогоднюю ночь с 31 декабря против 1 января отменять не будут. В Нацполиции предупредили, что в новогоднюю ночь правоохранители будут проверять и задерживать нарушителей.

Комендантский час в Украине был введен с начала полномасштабного вторжения России. Решение о его продолжительности принимается местными властями в зависимости от ситуации, поэтому в разных регионах она может начинаться и заканчиваться в разное время.

Секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко сообщил, что столичная власть не планирует масштабных гуляний на Новый год. В Киеве действует комендантский час с 23:00 до 5:00. Хотя жители столицы зарегистрировали петицию, в которые просят отменить комендантский час на одни сутки - с 31 декабря до 1 января.

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