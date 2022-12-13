Автор документа отметил, что многие жители столицы будут праздновать не дома.

Жители Киева просят отменить комендантский час на одни сутки. Речь идет о новогодней ночи - с 31 декабря на 1 января.

Соответствующая петиция появилась на сайте Киевского городского совета. Автор документа Тимофей Мельник отметил, что такое решение необходимо, потому что многие жители столицы будут праздновать не дома.

"Считаю, что стоит отменить комендантский час на Новый Год, так как все равно много людей будет возвращаться от друзей/родственников, далеко не у всех будет возможность остаться на ночлег там, где праздновали", - считает автор петиции.

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На данный момент документ подписали 666 человек из необходимых 6 тысяч. До конца сбора подписей осталось 58 дней.

Новый год-2023 в Киеве - что известно

Из-за войны в это году вопрос празднования Нового года вызывает много споров и негативных эмоций. Власти Киева решили поставить елку на Софийской площади, но отказались от иллюминации и традиционной ярмарки. При этом главную елку в этом году поставит местный бизнес за свои деньги.

В свою очередь полковник запаса Вооруженных сил Украины, военный летчик-инструктор Роман Свитан считает, что украинцам надо быть крайне осторожными на новогодние праздники, потому что россияне могут готовить атаки.

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