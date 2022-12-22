Владимир Бондаренко отметил, что украинцы не должны дать России возможность украсть Рождество и Новый год.

Власти Киева не планируют масштабных гуляний на Новый год. В столице действует комендантский час с 23:00 до 5:00.

"Режим комендантского часа будет действовать и на Новый год. Поэтому никаких больших празднований Нового года и Рождества в столице не будет", – заявил секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко в эфире телеканала "Киев".

При этом он рассказал, что 19 декабря на Софийской площади зажгли главную елку страны, чтобы поддержать праздничный в Киеве.

"Праздничный дух в Киеве появляется несмотря на войну. 19 декабря на Софийской площади засветилась главная елка страны, насколько это возможно в условиях дефицита электроэнергии. На эти новогодние праздники масштабных празднований не планируется. Кроме того, административные районы столицы устанавливают свои новогодние елки, которые также не будут сиять. Также бизнес устанавливает свои елки, а некоторые граждане украшают елки в парках и скверах", - отметил Бондаренко.

По его словам, украинцы не должны дать России возможность украсть Рождество и Новый год.

"Главная елка Украины точно будет светиться на Новый год и Рождество, а также иногда по вечерам, чтобы жители и гости Киева могли почувствовать дух праздника", - подытожил секретарь Киевсовета.

Новый год 2023 в Киеве - что известно

Празднование Нового года 2023 в столице стало камнем преткновения. Некоторые украинцы выступили против установки главной елки и всех мероприятий.

Власти Киева все же решили поставить елку на Софийской площади, но отказались от иллюминации и традиционной ярмарки.

Позже на сайте Киевского городского совета появилась петиция с просьбой отменить комендантсикий час на Новый год 2023.

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