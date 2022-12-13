Он будет длиться с 23:00 до 05:00.

Военная администрация Кривого Рога сократила комендантский час в городе на час.

Об этом сообщил начальник военной администрации города Александр Вилкул в Telegram.

"С сегодняшнего дня комендантский час в Кривом Роге сокращается и будет длиться с 23:00 до 05:00", - отметил он.

Ранее комендантский час в Кривом Роге длился с 22:00 до 5:00.

Война в Украине: ситуация в Кривом Роге

Кривой Рог часто попадает под удары и ракетные атаки рашистов. Так, 27 ноября Россия атаковала город. Впоследствии также стало известно, что рашисты попали двумя ракетами по железнодорожной инфраструктуре в Лозоватской громаде Криворожского района.

5 декабря, во время очередного ракетного удара РФ по Кривому Рогу, один человек погиб, трое - получили ранения. Враг попал в промышленное предприятие города. В тот день жители Кривого Рога слышали несколько мощных взрывов.

Вечером 6 декабря в Кривом Роге прогремел очередной взрыв. На тот момент воздушную тревогу не объявляли. Вилкул сообщил о "прилетах". Так, ракетный удар рашистов вновь был нацелен на мирный город. Враг попал по объекту промышленной инфраструктуры.

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