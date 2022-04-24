Пасхальное Богослужение проходит в Свято-Михайловском Златоверхом соборе.

В воскресенье, 24 апреля, в Украине христиане восточного обряда будут праздновать Пасху. Присоединяться к богослужениям можно онлайн.

Православная Церковь Украины ведет прямую трансляцию в Facebook и на YouTube.

Пасхальное Богослужение, которое возглавляет Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Епифаний, проходит в Свято-Михайловском Златоверхом соборе.

Как сообщалось, в этом году из-за полномасштабной войны в Украине и возможных провокаций оккупантов верующих просили не идти в храмы и присоединяться к богослужениям онлайн.

Напомним, в 23 на 24 апреля по всей Украине действует комендантский час. Начиная с 5:00 украинцы смогут посетить храмы своих городов.

Аудиоперехваты разговоров российских оккупантов свидетельствуют, что военные планируют увеличить количество обстрелов на Пасху. В разговоре со своей женой один из оккупантов рассказал о том, как он и его сослуживцы "развлекаются" на войне в Украине и пишут на снарядах "Христос воскрес!".

В Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины также предупредили об усилении вражеских кибератак на Пасху.

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