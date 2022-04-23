Оккупант признает, что воевать против Украины сейчас соглашаются "самые стойкие и алкаши".

Оккупанты готовят обстрелы мирного населения и украинских защитников на Пасху. Также они пишут на снарядах "Христос воскрес!".

Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры россиян, которые перехватила и опубликовала в Telegram Служба безопасности Украины.

Так, российские военные планируют увеличить количество обстрелов на Пасху. В разговоре со своей женой оккупант рассказал о том, как он и его сослуживцы "развлекаются" на войне в Украине.

"Наши пацаны пасхалки хохлам готовят. Танкисты на снарядах пишут "Христос воскрес!" Развлекаемся, как можем", - утверждает военный из РФ.

Помимо этого, оккупант рассказал жене о проблемах. Воевать против Украины уже мало хочет. Россиянин служит в подразделении, которое стоит в Николаевской области. Оказалось, из 19 человек в его взводе всего остались только семеро. Остальные уже уничтожены или сбежали.

"Здесь никого не добавляют. Наоборот - все уезжают! Кого нам добавлять? Здесь все бегут! У нас из бригады уволилось уже 600 человек... Здесь остались только самые стойкие и алкаши", - заявил оккупант.

Ранее УНИАН уже сообщал, что двое российских оккупантов между собой обсудили, как боятся ВСУ. Один из оккупантов пожаловался другому, что возле них сидит снайпер, который за день уже ликвидировал четырех россиян.

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