Украинцев призывают оставаться дома.

В ночь с 23 на 24 апреля по всей Украине будет действовать комендантский час.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко на своей странице в Facebook.

Он призвал украинцев поддержать защитников страны и оставаться дома для безопасности.

С 19:00 23 апреля до 5:00 24 апреля Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Харьковская, Херсонская области закрыты для передвижения граждан.

В центральной части страны и западных областях комендантский час начнется чуть позже.

Так, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Львовская, Одесская, Полтавская, Ривненская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области закрыты для передвижения с 23:00 до 05:00.

Начиная с 5:00 украинцы смогут посетить храмы своих городов. Отмечается, что желающие могут присоединиться к богослужениям онлайн.

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