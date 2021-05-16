Родители думали, что мальчик ушел из дома.

В Николаевской области личный состав полиции разыскивал трехлетнего мальчика. Оказалось, что он заснул в шкафу.

Читайте такжеВ Одесской области нашли повешенным ребенкаОб этом сообщают в полиции Николаевской области.

Происшествие произошло в с. Дмитровка Очаковского района.

16 мая в полицию поступило сообщение о том, что около 15:00 ушел из дома и не вернулся трехлетний мальчик.

На розыск ребенка был поднят весь личный состав отделения полиции №7 Николаевского районного управления полиции.

"К счастью мальчик не покидал дом, а утомившись, заснул в шкафу в одной из комнат дома, и не слышал, как его ищут родители", - говорится в сообщении.

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Автор: Людмила Жерновская