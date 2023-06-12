Вода продолжает отступать, а подтопленными остаются 3 653 домовладения.

Сейчас известно о 10 погибших из-за наводнение на Херсонщине, которая возникла в результате подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС, а еще 41 человек пропал без вести.

Как сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, вода продолжает отступать, а подтопленными остаются 3 653 домовладения.

"Сейчас известно о 10 погибших: по Херсону и области. Также фиксируем 41 человека как пропавшего без вести", - отметил он.

Сейчас профильные службы восстанавливают газоснабжение и электроснабжение в тех населенных пунктах, где это возможно.

"Учитываем убытки граждан, правительство сделает все возможное, чтобы их компенсировать. Штаб работает круглосуточно. Соответствующие службы работают в усиленном режиме", - подчеркнул Клименко.

В то же время, глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин уточнил, что количество жертв возросло из-за еще двух погибших жителей Херсона.

"Сегодня в одном из районов города обнаружили утопленными неизвестную женщину и 50-летнего мужчину. Еще 20 человек - ранены, среди них 5 полицейских и 2 спасателей", - рассказал он.

Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС - последние новости

Сейчас в населенных пунктах Николаевщины и Херсонщины фиксируется снижение уровня воды, которая затопила их после подрыва российскими военными дамбы Каховской ГЭС.

По состоянию на 13:00 12 июня на Херсонщине остаются подтопленными 46 населенных пунктов, из которых 32 – на подконтрольной территории, 14-на временно оккупированной. В то же время, в Николаевской области подтоплен 31 населенный пункт.

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