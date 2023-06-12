За прошедшие сутки противник совершил почти 30 обстрелов.

Российские оккупанты за минувшие сутки убили троих и ранили 12 украинских граждан в Херсонской области.

Об этом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в Telegram. "За минувшие сутки противник совершил 26 обстрелов, выпустив 132 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации", - сообщил глава ОВА.

По городу Херсон российские захватчики выпустили восемь снарядов, которые попали в жилые кварталы населенных пунктов области. "Из-за российской агрессии три человека погибли, 12 - получили ранения", - сообщил Прокудин.

Ситуация в Херсонской области - сегодня это стоит знать

Россияне 6 июня взорвали дамбу Каховской ГЭС. Были подтовлены населенные пункты на части правобережья Херсонской области, а также на временно оккупированной территории левобережья региона. Стоит отметить, что россияне мешали людям эвакуироваться.

11 июня стало известно, что враг обстрелял лодку с эвакуировавшимися гражданскими - открыли огонь в спины гражданских. В результате коварной атаки погибли три человека, а 23 - пострадали.

Как сообщал УНИАН, на временно оккупированных территориях Херсонской области российские военные грабят подтопленные села, в которых начинает сходить вода после подрыва Каховской ГЭС.

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