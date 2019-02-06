Жуткая авария в Харькове: прокуратура просит максимального наказания для Зайцевой и Дронова

10 лет лишения свободы - именно столько просит прокуратура для Зайцевой и Дронова.

10 лет тюрьмы и лишения права управлять транспортными средствами сроком на 3 года просят прокуроры для обоих обвиняемых по делу о ДТП на улице Сумской в Харькове Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.

Об этом сегодня во время судебных дебатов заявил прокурор Максим Блохин, сообщает "Медиапорт".

Елену Зайцеву и Геннадия Дронова обвиняют по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, которое привело к гибели нескольких лиц).

Статья 286 УК предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет. В отличие от Дронова, в отношении Зайцевой прокуратура установила смягчающее наказание обстоятельства: «искреннее раскаяние и добровольное частичное возмещение причиненного ущерба потерпевшим». Обстоятельства, отягчающих наказание обоих водителей, согласно обвинительного акта, не установлены.

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Как сообщал УНИАН, 8 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого находился 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов.