В горсовете заявили, что Одесса – украинский город, который никогда не сдавался.

Одесский городской совет в связи с возможным полномасштабным вторжением Российской Федерации обратился к горожанам с призывом не паниковать и сохранять моральную стойкость.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение было утверждено депутатами сегодня на внеочередной сессии.

Зачитал обращение старейший депутат горсовета Олег Филимонов (фракция "Слуга народа").

В документе отмечается, что "Одесса – мирный, многонациональный город, который также известен всему миру, как "точка" взаимоуважения и согласия. В то же время, Одесса – Город-герой, город боевой славы. Эти звания были присвоены мегаполису после Второй мировой войны, и их значение доказали тогда наши предки, воевавшие против фашистов".

Горожанам рекомендуют не поддаваться панике и провокациям, верить в украинскую армию, наших дипломатов, поддержать отряды территориальной обороны. В то же время продолжать работать, вести обычный образ жизни.

"Призываем всех одесситов сохранять моральную стойкость и здравый смысл. Наш страх – это инструмент врага, мы не имеем права вкладывать его в руки тех, кто хочет разрушить мир на нашей земле. Призываем все политические силы к объединению, консолидации усилий, чтобы совместно противостоять внешнему давлению и не расшатывать политическую ситуацию внутри страны", – зачитал Филимонов.

В обращении отмечается, что наше оружие – это преданность родной земле, Одесса – украинский город, который никогда не сдавался.

Также Филимонов сказал, что вчера к нему обращались представители ряда СМИ с вопросом о том, не покинул ли он Украину. Депутат подчеркнул, что остается в родном городе, и сегодня это долг всех чиновников и политиков.

В свою очередь мэр города Геннадий Труханов поручил подчиненным разместить на всех зданиях города флаги Украины, провести соответствующие подготовительные мероприятия для того, чтобы завтра отметить День единения.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский объявил 16 февраля Днем единения.

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