Боевики на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей решили сократить количество учебных заведений. В связи с этим массово закрывают школы, училища, техникумы и университеты.
Об этом говорится в сообщении омбудсмена Людмилы Денисовой в ее Telegram-канале.
По ее словам, в Луганске, Антраците, Славяносербске, Красном Луче и Свердловске закроют пять школ, а еще три – реорганизуют. Кроме того, омбудсмен указала, что закроют и оптимизируют следующие учебные заведения:
- Свердловский профессиональный строительный лицей;
- Свердловский колледж кулинарного мастерства;
- Стахановский педагогический колледж;
- Луганский профессионально-технический колледж;
- Колледж технологий и дизайна Луганского государственного педагогического университета;
- Ясиноватский колледж Донецкой Академии управления.
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Денисова подчеркнула, что такие действия оккупантов нарушают права детей на получение образования, потому что не все дети имеют возможность учиться в украинских учебных заведениях.
"С целью продолжения учебы они вынуждены будут добираться до учебных заведений в других населенных пунктах, где-то за десятки километров", - отметила уполномоченная Верховной Рады по правам человека.
Как ранее сообщал УНИАН, боевики "ЛДНР" не пропускают абитуриентов на подконтрольную Украине территорию. Украинские правоохранители открыли уголовное дело.
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