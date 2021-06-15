Людмила Денисова заявила о нарушении прав детей на образование

Боевики на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей решили сократить количество учебных заведений. В связи с этим массово закрывают школы, училища, техникумы и университеты.

Об этом говорится в сообщении омбудсмена Людмилы Денисовой в ее Telegram-канале.

По ее словам, в Луганске, Антраците, Славяносербске, Красном Луче и Свердловске закроют пять школ, а еще три – реорганизуют. Кроме того, омбудсмен указала, что закроют и оптимизируют следующие учебные заведения:

Свердловский профессиональный строительный лицей;

Свердловский колледж кулинарного мастерства;

Стахановский педагогический колледж;

Луганский профессионально-технический колледж;

Колледж технологий и дизайна Луганского государственного педагогического университета;

Ясиноватский колледж Донецкой Академии управления.

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Денисова подчеркнула, что такие действия оккупантов нарушают права детей на получение образования, потому что не все дети имеют возможность учиться в украинских учебных заведениях.

"С целью продолжения учебы они вынуждены будут добираться до учебных заведений в других населенных пунктах, где-то за десятки километров", - отметила уполномоченная Верховной Рады по правам человека.

Как ранее сообщал УНИАН, боевики "ЛДНР" не пропускают абитуриентов на подконтрольную Украине территорию. Украинские правоохранители открыли уголовное дело.

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Автор: Анастасия Горбачева