Украинские правоохранители расследуют нарушение законов и обычаев войны

Боевики "ЛДНР" не пропускают абитуриентов на подконтрольную Украине территорию. Украинские правоохранители открыли уголовное дело.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным украинских правоохранителей, представители ОРДЛО не пропускают через КПВВ школьников. При этом единственной возможностью выехать из оккупированных территорий для детей старше 14 лет - оформление российских или местных "паспортов".

Такое решение боевиков расценили как нарушение права детей на образование. По данному факту открыто дело по части 1 статьи 438 "Нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины.

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По словам заместителя генерального прокурора Гюндуз Мамедова, своим запретом оккупанты нарушают права 60 000 выпускников 9 и 11 классов, для которых уже началась вступительная кампания.

В 2019 году в украинские вузы поступили 1 600 детей с оккупированной части Донбасса и 265 детей из Крыма.

Ранее министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявляет, что абитуриенты с оккупированных территорий Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей при поступлении в украинские высшие учебные заведения не должны проходить самоизоляцию в период действия карантинных ограничений, введенных для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

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Автор: Анастасия Горбачева