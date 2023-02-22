Глава ГУР Минобороны теперь хранит карту сложенной на столе.

Глава Главного управления разведки Министерств обороны Украины Кирилл Буданов снял со стены карту с разделенной Российской Федерацией, которая висела в его кабинете. По его словам, теперь "мы ее режем".

Так, ранее в кабинете Буданова висела карта мира, на которой черным маркером была разделена территория РФ. В составе Украины оказались Курская, Белгородская области и Кубань, Калининградской область красовалась с надписью "ФРГ", на Карелии и северо-западе – "Ф", Кавказе вошел в состав Ичкерии, центральные области и часть Сибири образовали ЦАР, на Дальнем Востоке было написано "К", а Курильские острова отошли Японии.

Тогда у главы ГУР Минобороны спросили, является ли карта планом на будущее после победы Украины.

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"Все видят то, что они хотят видеть. Может быть, это просто широкий маркер. А может, и нет", - ответил Буданов.

Журналисты издания Forbes во время интервью заметили, что эта карта уже лежит сложена на столе.

Будущее Украины после войны - мнение Буданова

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что после освобождения всех оккупированных Россией территорий и выхода на границы 1991 года Украина должна создать условия для зоны безопасности вдоль границ.

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