В общей сложности за месяц Россия производит 20-22 ракеты типа "Калибр" и 15-20 ракет типа "Х-101", рассказал глава разведки.

У РФ остались небольшие проценты от общего количества запасов ракет. При этом россияне в месяц производят меньше ракет, чем применяют в одном залпе.

"Остались небольшие проценты от общего количества. Производится меньше, чем они применяются в одном залпе, не успевает производство. Россия - это не Советский Союз", - заявил в интервью Forbes глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, в общей сложности за месяц РФ производит 20-22 ракеты типа "Калибр", а также 15-20 ракет типа "Х-101".

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"Вот почему в каждом залпе количество ракет уменьшается. Интенсивность обстрелов падает. Сначала массированные ракетные обстрелы были по понедельникам, потом - раз в восемь дней, теперь - раз в десять дней, две недели. Они уменьшают количество ракет и увеличивают промежуток времени", - отметил он.

По словам Буданова, у РФ нет мощностей для производства большего количества ракет. При этом глава разведки пристыдил россиян за то, что они покупают у Китая "стиральные машины, пылесосы и разбирают на микросхемы, которые потом будут вставлять в ракеты": "Это большой позор даже для российской идеологии".

Потери России на 22 февраля - данные Генштаба ВСУ

Как писал УНИАН, с 24 февраля 2022 года ВСУ уничтожили уже 873 крылатых ракет России.

Общие боевые потери РФ в Украине предварительно составляют более 145 тысяч человек личного состава. Также РФ потеряла: 3 тысячи 334 танков, 6 тысяч 569 боевых бронированных машин, 2 тысячи 345 артиллерийских систем, 471 реактивную систему залпового огня, 243 средства противовоздушной обороны.