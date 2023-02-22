Выход на границы 91-го года может не означать окончание войны, считает глава разведки.

После освобождения оккупированных Россией территорий (Крыма, Донбасса) и выхода на границы 1991 года Украина должна создать условия для зоны безопасности вдоль границ.

"Как этого добиться, есть много вариантов… Идти ли нам дальше - вопрос не ко мне, а создать зону безопасности вокруг границы - необходимость. Есть много вариантов, как добиться этой цели", - заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Forbes.

Буданов согласен с тем, что выход на границы 91-го года может не означать окончание войны, и что Украине придется постоянно обороняться:

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"Можно перевести войну в совсем другой формат, можно перейти к неизменной оборонительной операции. Хороший пример - Израиль, живущий постоянно в состоянии войны, проводит оборонную операцию по своим границам. Вероятнее всего, это приведет нас к решению внутренних проблем на ранее оккупированных территориях, это огромный блок вопросов".

Война в Украине - актуальные новости

Напомним, общие боевые потери России в Украине предварительно составляют более 145 тысяч человек личного состава. Также РФ потеряла: 3 тысячи 334 танков, 6 тысяч 569 боевых бронированных машин, 2 тысячи 345 артиллерийских систем, 471 реактивную систему залпового огня, 243 средства противовоздушной обороны.

На данный момент российские войска продолжают наступать на пяти направлениях - Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском.